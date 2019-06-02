星美控股披露拖欠2.28億　債務問題未解決

覃輝旗下的星美控股（00198）公布，根據現有財務資料，公司尚欠足夠營運資金支持業務營運。其中，尚未向其部分僱員支付的工資總額約7,500萬元（人民幣‧下同），就若干租賃物業的欠租總額約7,400萬元；尚未向其供應商支付的已上映電影版權費總額約7,900萬元。上述三筆欠款總額共2.28億元。



星美並指，早前與貸款人或債權人就向其提供額外資金之可能性及可能之和解安排，包括將有關債務或部分債務轉化為股權的事宜，目前公司與相關人士並無訂立或協定任何協議。



根據星美公告披露，截至五月底，公司於內地經營約336家影院，其中約171家營運中，約151家已暫時停業。管理層預期已暫時停業的14家影院將於不久將來恢復營業。

另外，集團早前已獲得財務機構認購不超過10億元、年期不超過3年的債券，並計劃於深圳證券交易所上市，惟目前尚未收到中國證監會進一步消息。該股將繼續停牌，直至另行通知。

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