貿戰升級：中證監派定心丸　股市估值低、潛力大

內地傳媒報道，中國證監會主席易會滿表示，中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在，但程度可控。中國資本市場的韌性在增強，抗風險能力在提高。目前滬綜指市盈率13倍，低於美國道指的19倍、法國CAC指數19倍、日經平均指數16倍、德國DAX指數16倍、英國富時100指數17倍等全球主要股市。處於歷史低位的市場估值顯示市場發展的巨大潛力。



他提到，設立科創板並試點註冊制改革已進入衝刺階段，這項改革不僅會在關鍵制度創新上實現突破，還將成為改革的試驗田，進而帶動資本市場的全面深化改革。



他重申，中國資本市場的改革將一如既往，在更加開放的市場環境中推進。目前中證監已將合資證券、基金管理和期貨公司的外資股比限制提至51%，且3年後不再設限。下一步將深化和完善境內外股票市場互聯互通機制，逐步擴大交易所債券市場的對外開放，進一步提升期貨市場的對外開放水平。

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