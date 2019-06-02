【確保合規】澳洲將重新審視新濠入股皇冠交易

澳洲富豪帕克（James Packer）上周突然宣布，其私人公司將皇冠度假集團（Crown Resorts）19.99%股權，售予新濠國際（00200）旗下美國上市的新濠博亞娛樂。據澳媒最新報道，事件將觸發澳洲兩省的監管機構重新審視皇冠於當地賭場的牌照，令本次交易再添變數。



據《悉尼晨驅報》引述，新南威爾士省的獨立酒業和博彩管理局（ILGA）發言人表示，就考慮是否批准本次股權交易，當局會對新濠博亞進行「廉潔審查」，審視所有相關的項目。



另維多利亞省酒類和博彩監管委員會（VCGLR）表示，將根據賭場控制法案審視新交易的相關實體和任何相關個人。



今次須重新審視牌照的賭場分別為新南威爾士省的悉尼及維多利亞省的墨爾本。



報道又引述賭場消息指，某省的博彩監管官員已於上周五（31日）聯絡皇冠的管理層。而當地政黨都要求政府向公眾保證，一四年所簽署的協議可獲確實執行。



事實上，澳洲媒體早前已報道，皇冠一四年向新南威爾士省當局申請賭場牌照時，曾承諾不會與賭王何鴻燊及其關聯方有聯繫。



何鴻燊的兒子、新濠博亞主席何猷龍接受多份澳洲媒體查詢時預期，廉潔審查需時12個月，他願意在需要時多次赴澳去見相關的官員。他又說在○四年時，已成功在維多利亞省和西澳洲省通過廉潔審查。



被問到他與父親在商業上的聯繫時，他表示在商業上與父親完全分開，他一生從未與父親共事，亦沒有在其家族生意上工作過。

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