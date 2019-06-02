中小內銀有危機？人民銀行這樣回應...

在包商銀行遭接管後，市場擔心內地中小型銀行會否爆發危機。內地傳媒報道，中國人民銀行有關負責人表示，近日人民銀行通過公開市場操作、中央國庫現金管理等多種方式，適時適度投放流動性，銀行體系流動性合理充裕，5月底貨幣市場利率與4月底基本持平，市場情緒穩定。總的來看，目前中小銀行流動性較為充足，各項流動性指標整體處於正常水平。



至於市場上有人擔心接管包商銀行後，是否會有其他機構也被接管，負責人表示，請大家放心，目前還沒有這個打算。如果哪個機構需要流動性支持，或增資擴股，完全可以通過市場化方式進行。當前金融市場流動性總體充裕，金融風險總體可控，有信心堅決維護金融體系的穩定。

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