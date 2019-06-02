小牛電動冀拓展歐洲市場

去年10月在美國上市的小牛電動行政總裁李彥接受東網專訪時表示，海外業務拓展步伐未有因中美貿戰受阻，公司今年首季已成功打入美國市場，同時將重點拓展歐洲市場，預期今年海外市場收入將會提高。



小牛電動是繼蔚來汽車後，第二間在美國上市的內地電動車企業，但不同的是，公司主要銷售鋰電池兩輪電動車。截至今年三月底首季，公司純利錄得約1,198萬元人民幣，按年扭虧為盈。期內，收入按年急增逾1倍至3.55億元人民幣，海外收入佔比增至18.8%。



李彥指，雖然現時外圍環境仍充斥不明朗因素，但出行是剛性需求，「不存在國家經濟不好就不再買車」。他預計，首批車輛將於六月正式在美國發售，由於相關產品出口至美國的關稅向來是百分之廿五，暫未見貿易戰對業務構成影響。



該公司也積極發力歐洲市場，主要是歐洲政府正大力推動消費者從汽油摩托車轉向電動摩托車，並推出消費補貼政策，其市場發展空間龐大。公司將通過多元的銷售策略，除加強與當地經銷商合作外，亦計劃於歐洲開設品牌專門店。此外，公司亦有布局東南亞市場，去年已於泰國開設門店，正考慮在印尼及越南等地開設店舖。



他表示，中國兩輪電動車市場規模已達兩億輛，但大多數仍是鉛酸電動車為主，去年鋰電池電動車總銷量僅佔整體兩輪電動車的3%。但他強調，鋰電池取代鉛酸電池將成為趨勢。隨着中國在四月實施電動車新國策標準，尤其是規限其整車重量（含電池），意味大部分車企如行業龍頭雅迪（01585）等都需向轉鋰電池轉型，而小牛為內地最大鋰電池電動車企，對公司無疑屬利好消息。

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