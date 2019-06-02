樓價UPDATES：紅磡海逸豪園零議價下售出

紅磡海逸豪園5月錄得16宗交投，隨着盤源漸減，個別單位在零議價下售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山雅景臺低層D室，實用面積1,035方呎，以三房連工人房設計，享海景，獲區外換樓人士以2,050萬元購入，呎價19,807元。據了解，原業主於2012年購入單位作投資，目前帳面獲利約814萬元。



●鴨脷洲海怡半島13座中層H室，向南望海景，以三房包括套房及連多用途房間隔，實用面積755方呎。上址原以1,500萬元放售，其後獲區內客洽購，議價後獲減80萬元，以約1,420萬元成交，呎價約18,808元。



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九龍區



●海逸豪園25座低層H室，實用面積約910方呎，採三房包括套房及連多用途房間隔，享內園泳池及小海景，剛以開價1,738萬元售出，呎價約19,099元。原業主於2002年入市，單位期內升值約3.1倍。



●旺角利奧坊‧曉岸錄得一宗同戶型個案，該單位為2座低層F室，實用面積198方呎，擁露台，新買家鍾情物業樓齡新，加上同類價位放盤不多，故以428萬元購入，呎價21,616元。據了解，原業主於2015年底以348萬元入市，不足4年升值23%。



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新界區



●馬鞍山星漣海5月份錄約7宗租務交投，屋苑2A座低層D室，實用面積1,154方呎，屬四房包括套房設計，以3.4萬元租出，呎租29.5元。業主於去年以1,845萬元入市，回報率約2.2厘。



●青衣美景花園有兩房戶放盤僅9天，便成功沽出。該單位為12座低層E室，實用面積424方呎，享山景，原叫價570萬元，議價20萬元後，以550萬元易手，呎價12,972元，22年升值約1倍。是次買家為區內公屋分支家庭，買樓準備結婚。



●由於市場「五球」以下放盤買少見少，個別同類單位只輕微減價即獲承接。青龍頭豪景花園1座中層F室，實用面積365方呎，以兩房間隔及享內園景。單位原叫價450萬元，議價2萬元後，以448萬元成交，呎價約12,274元，原業主持貨4年，帳面獲利120萬元。屋苑現時約有80個放盤，叫價由約450萬元起。

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