別只關注貿戰　本周重要經濟數據多

2019年06月02日 21:11
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    本周除了繼續關注貿易戰外，中美歐都有重要經濟事件。中國將公布反映民企的財新製造業採購經理指數(PMI)；美國則有就業數據；歐洲會公布議息結果。以下為香港時間：

    【6月3日星期一】
    09:45中國公布5月財新製造業採購經理指數(PMI)
    16:00歐元區公布5月Markit製造業PMI
    21:45美國公布Markit製造業PMI
    22:00美國公布ISM製造業PMI

    【6月4日星期二】
    21:55聯儲局主席鮑威爾發表講話
    22:00美國公布4月工廠訂單及耐用品訂單

    【6月5日星期三】
    09:45中國公布5月財新服務業PMI
    20:15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數
    22:00美國公布5月ISM非製造業PMI
    22:30美國公布每周原油庫存

    【6月6日星期四】
    02:00聯儲局公布經濟狀況褐皮書
    19:45歐洲央行公布議息結果
    20:30歐洲央行行長德拉吉召開記者會
    20:30美國公布4月貿易帳、每周新申請失業救濟人數

    【6月7日星期五】
    20:30美國公布5月非農就業數據
    22:00美國公布4月批發庫存
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