別只關注貿戰 本周重要經濟數據多
2019年06月02日 21:11
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本周除了繼續關注貿易戰外，中美歐都有重要經濟事件。中國將公布反映民企的財新製造業採購經理指數(PMI)；美國則有就業數據；歐洲會公布議息結果。以下為香港時間：
【6月3日星期一】
09:45中國公布5月財新製造業採購經理指數(PMI)
16:00歐元區公布5月Markit製造業PMI
21:45美國公布Markit製造業PMI
22:00美國公布ISM製造業PMI
【6月4日星期二】
21:55聯儲局主席鮑威爾發表講話
22:00美國公布4月工廠訂單及耐用品訂單
【6月5日星期三】
09:45中國公布5月財新服務業PMI
20:15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數
22:00美國公布5月ISM非製造業PMI
22:30美國公布每周原油庫存
【6月6日星期四】
02:00聯儲局公布經濟狀況褐皮書
19:45歐洲央行公布議息結果
20:30歐洲央行行長德拉吉召開記者會
20:30美國公布4月貿易帳、每周新申請失業救濟人數
【6月7日星期五】
20:30美國公布5月非農就業數據
22:00美國公布4月批發庫存
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