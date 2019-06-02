別只關注貿戰　本周重要經濟數據多

本周除了繼續關注貿易戰外，中美歐都有重要經濟事件。中國將公布反映民企的財新製造業採購經理指數(PMI)；美國則有就業數據；歐洲會公布議息結果。以下為香港時間：



【6月3日星期一】

09:45中國公布5月財新製造業採購經理指數(PMI)

16:00歐元區公布5月Markit製造業PMI

21:45美國公布Markit製造業PMI

22:00美國公布ISM製造業PMI



【6月4日星期二】

21:55聯儲局主席鮑威爾發表講話

22:00美國公布4月工廠訂單及耐用品訂單



【6月5日星期三】

09:45中國公布5月財新服務業PMI

20:15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數

22:00美國公布5月ISM非製造業PMI

22:30美國公布每周原油庫存



【6月6日星期四】

02:00聯儲局公布經濟狀況褐皮書

19:45歐洲央行公布議息結果

20:30歐洲央行行長德拉吉召開記者會

20:30美國公布4月貿易帳、每周新申請失業救濟人數



【6月7日星期五】

20:30美國公布5月非農就業數據

22:00美國公布4月批發庫存

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