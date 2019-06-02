貿戰升級：奇準分析員料股市跌到6月中就見底

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友、今年4月18日預言美股最快下周創新高，結果4月23日破頂，近年測市甚準的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut最新表示，雖然美國正與中國及墨西哥發生貿易衝突，但預期美股走勢將在6月中左右開始喘穩，仍有機會再創新高！



他稱，股市無可避免會在未來數周繼續「殘忍」，「情緒上，我也可能不得不放棄並投降，但不會沽貨。根據我自研的模型顯示，相信波動市會在6月中左右平靜下來，然後會逐步上揚，並再破頂。」



他預期，標指在今年底會升至3,000點的歷史新高水平，較上周五(5月31日)有大約9%上升空間，主因是經濟表現仍會好過大多數人的預期。



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，因他過去測市準確度高。舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。



到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。



到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。



直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。



在去年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿去年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。在今年4月18日，他是極少數分析員大膽預測美股最快下周創新高，結果4月23日成真。



由於Saut多番看準大市，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

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