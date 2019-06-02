資本主義已死？美貧富懸殊愈益嚴重

外國傳媒報道，德意志銀行發表報告指出，美國貧富懸殊問題愈來愈嚴重。根據聯儲局數字，截至2018年，美國最富有的10%家庭，佔據了全國財富70%；相比之下，1989年為60%。其中，最富有的1%佔據着32%全國財富；相比之下，1989年為23%。



聯儲局數字顯示，最有錢的人之所以更富有，原因來自持有實體資產。例如2018年最有錢的10%人，財富中64%比例來自資產，回看1989年僅55%。相比之下，50至90%家庭持有的資產下降。



德銀認為，導致美國貧富懸殊加劇的主因是2008年金融海嘯後，聯儲局的低息政策讓原來已富有的人更容易「錢搵錢」，當然不少得樓價不斷上揚。



更重要的是，不少人在2008年金融海嘯後失去了房屋及害怕買股票，形成股市及樓市升得愈多，貧富就更懸殊。數據顯示，2019年首季，美國擁有房屋的人比例是64.2%，低於1960年以來的歷史平均值65.2%。



難怪全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、因回報跑贏索羅斯而號稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)上周警告，美國的資本主義在很多人心中已不再有效，貧富懸殊加劇使社會潛在的不穩定似1930年代！

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