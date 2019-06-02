人造肉企業相繼上市　Beyond Meat估值難再瘋狂

美國人造肉公司股份近期表現強勢，以植物性蛋白質作為材料的人造肉初創公司Beyond Meat上周五收報104.12美元，較五月初招股價25美元上升逾3倍。儘管有券商唱好公司前景，但即使最牛的摩根大通予其目標價亦僅97美元。有分析擔心，隨着更多公司加入競爭分薄市場資金，料股價會掉頭向下。



事實上，巴克萊農業、食物及餐飲業分析師曾預測，未來十年人造肉市場規模可達1,400億美元（約1.1萬億港元），佔全球肉品市場市佔率約10%。意味人造肉市場商機無限。



摩根大通直指，Beyond Meat在植物性蛋白人造肉有顛覆性的貢獻，公司投放資源創新，令其產品與同業有別，並指其毛利的增長潛力被低估。該行給予「增持」投資評級，目標價97美元，是一眾外資行看法最牛。



美銀美林亦看好該公司前景，主因為公司「捉到路」，窺準人們對健康意識的追求。美銀指有關市場規模大，故予「持有」投資評級，目標價85元。



不過，富瑞認為，市場對其期望過高，即使連鎖快餐店麥當勞未來很有機會加入植物性蛋白食品，但有關的利好因素已部分反映在Beyond Meat股價上。高盛更質疑該公司的長遠擴充生產的能力，以及產品能否長期維持獨特性，予投資評級為「中性」，目標價67美元。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠曾經親嘗Beyond Meat產品，他認為該公司一開始就與真的牛肉作為假想敵，行銷策略是要放在超級市場的肉類架上，有別於其他素肉。



他又指，人造肉股價或可參考早前的大麻食品股。當第一間大麻食品股在美國上市，物以罕為貴，股價被炒起，但當愈來愈多同業相繼上市，投資者開始發現行業入場門檻未如原先預期般高，開始轉趨理性，結果股價和估值雙雙下跌。



據Beyond Meat披露，公司去年營業收益8,790萬美元，若按其最新市值62.21億美元（約485億港元）計，其市銷率（Price-to-sales ratio）高逾70倍，相關估值幾近瘋狂，甚至反映未來數年的增長前景。



事實上，隨着Beyond Meat近日屢創新高，該公司遭沽空的股份佔流通股份的佔比，已由上市首周的7%急增至最新的51%。

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