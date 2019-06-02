財經評論：貿戰恐慌未解除　股市六絕更艱難

貿易戰陰霾籠罩環球金融市場，股市「五窮月」魔咒率先應驗，「六絕月」又會否再次重演？事實上，投資者悲觀情緒甚濃，且美國總統特朗普似乎正擴大戰線，近日先後向墨西哥及印度「發炮」，令股市利淡因素一浪接一浪，拋售潮勢未完結，現階段實宜持盈保泰，勿輕舉妄動。



綜觀全球主要股市皆在5月遭受重挫，其中，恒生指數跌幅高達9.4%，以科技股為主的美國納指及日本的日經平均指數，齊挫逾7%，南韓股市更輸凸今年升幅，即使被視為全球鮮有受惠國的越南，股市5月亦累挫2%。觀乎股市走勢，正好反映市場不認為貿易戰最終會有贏家。



眾所周知，跌市元兇是特朗普東征西討、且搖擺不定的貿易政策！正當國際聚焦中美貿易戰之際，這位「狂人」近日突然向鄰國墨西哥及「盟友」印度開火，單方面宣布加徵墨西哥所有貨品關稅5%，且會逐月遞增，除非難民問題得到緩和；與此同時，他又單向終止對印度的發展中國家普惠制待遇。這種但求自身利益，蓄意傷害貿易夥伴，進一步破壞全球貿易秩序的行為，當然惹來反抗，同時予人「曲線打壓」之感。舉例來說，特朗普貿貿然強加墨西哥關稅，最受影響的是日本車廠，因它們大多在墨西哥生產零件，以具競爭力價格輸往美國。更重要的是，特朗普剛結束日本訪問之旅就向後者的工業命脈「出招」，這種得了便宜還賣乖的行為，還敢說甚麼他國佔美國便宜多年？日本會怎看待貿易談判？



更值得留意的是，美墨加去年好不容易才談妥貿易協議，美國國會更聲稱爭取今年夏天通過，如今墨西哥竟遭特朗普如此對待，稍有不滿就將「關稅大刀」重新放在對方頭上，實是赤裸裸的霸凌行為，歐日及中國看在眼裏，又怎能安然認為美國會信守承諾？可以預見的是，金融市場定必更動盪！



事到如今，或許特朗普真正的底牌是：要令「美國再次強大」就要「眾人皆衰我獨強」！情況猶如二次大戰時，歐亞戰火瀰漫，美國則隔岸觀火，時機到了就收拾殘局。若是如此，今輪全球經濟幾近肯定會在短期內陷入衰退。



除了貿易戰驚魂未定，歐洲也立立亂，英國首相文翠珊本周離職，目前以脫歐立場強硬的前外交大臣約翰遜成為接任「大熱」。另邊廂，意大利或面臨歐盟高達35億歐元處罰，財政衝突將進一步升級。綜觀環球風險因素趨增，今年金融市場「六絕」已非危言，必須高度警惕。

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