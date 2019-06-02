貿戰升級：汽車業痛苦才剛開始　特朗普竟踩多腳

外國傳媒報道，野村發表最新警告，全球汽車業的痛苦才剛剛開始！該行估計，2019年全球汽車需求將按年減少3%。更重要的是，這可能是永久「見頂」，人類未來對私家車的需求會下降，主因是共享汽車概念流行。



目前市場人士甚為擔心，美國總統特朗普加徵墨西哥關稅，將令汽車業前景更弱，加速全球經濟下滑。事實上，評級機構惠譽指出，受累於汽車業萎縮，全球經濟增長已被削去0.2個百分點。



野村估計，歐洲(除俄羅斯外)2019年汽車銷量將按年跌4%，至1,506萬輛；美國料跌3%，至1,680萬輛。美銀美林則表示，汽車銷售周期見頂的形勢已很明顯，未來會繼續下跌，預期美國今年賣車降至1,630萬輛，較野村的估計更差。



事實上，車企已受到影響，並開始裁員行動，過去6個月，全球汽車從業員職位已大削3.8萬個，例如日本本田(Honda)將關閉英國斯文敦(Swindon)廠房，裁員3,500人；美國福特(Ford)裁員7,000人。

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