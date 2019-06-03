古勝：手機股要盡快疏散

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國總統特朗普又再四圍放火，上周向進口墨西哥商品開徵關稅，以逼對手處理移民問題。其每遇矛盾便以極端手法威脅對手妥協的做法，在國際上愈來愈多人看不過眼。年逾九十的馬來西亞元首都話，必須接受美國不再擁有最新技術的事實，亞洲國家亦有能力擁有，又指會盡量使用華為技術，並促美國不要再威脅商業對手，中美宜盡快協商解決問題。還是薑愈老愈辣，評析局勢一語中的！



中國經濟繼續受到貿易戰的困擾，上周公布的5月份官方製造業PMI跌至49.4，失守盛衰分界線兼遜預期。由於在關稅影響下，愈來愈多外資選擇將中國內地的廠房遷至其他亞洲國家，走資潮將持續打擊製造業及就業市場，並對全年經濟增長目標構成挑戰。



如此背景下，中資股佔比大的港股反覆向下，投資者不感意外。恒指上周五失守27,000點關，整個5月最多唔見逾三千點，「五窮」而言都算係「極窮」。老古相信，港股「六絕」將會體現於指數表現、成交和中美關係上，6月底中美能達成貿易協議的機會少於五成，即係失敗的可能性較大。若然雙方拖住拖住，未算反面，都還好；若然係反面並互相進行報復，咁大家就真係仲有排愁！



做最壞打算，若然中美未能達成協議，並反面收場，中國沒有必要再保持緘默，則美企在華的發展，必然會成為被「修理」的對象。就如蘋果公司在華業務，將存在重大不明朗因素。故在下再次重申，手機設備股仲未撈得貨，有貨就要把握逢反彈減磅機會。畢竟呢類股處於暴風的中心，長期折磨下去，真係好難估底。



另一個要有心理準備的，就係嚟緊中、港經濟都會顯著轉差，亦不排除美國將戰線伸延至金融領域，並將香港納入制裁名單中。老實講，回歸廿多年，香港都算是有驚無險，在內地經濟快速成長的護蔭下，老本照食。可若然中國經濟都危危乎，香港頓失所靠，莫說傳統金融、地產、旅遊及零售景氣無以為繼，近幾年一直說要推動創新科技發展的戰略，亦會受到中國製造業不景所累，總之萬事皆難。在這個背景之下，若然大家仍堅信香港樓價只會升不會跌，老古亦無言。可上周五本地地產股的跌勢之急，也許在說明部分資金已採取行動應對風險。照計呢啲位，地產股仍有充裕的做淡空間，可以留意小注追沽的機會。



為咗免令股、債齊冧，相信6月份內地官方將繼續推出刺激經濟措施以穩人心。所以，若然仍有資金留在魚缸，建議短炒焦點盡量放在潛在受益股，免得藥石亂投，浪費銀彈。上周，汽車和保險股都有利好政策支持，相信內銀都係排隊等緊打救之列，會唔會係降準、減稅之類，不妨等着瞧。



見到上周北水仍在積極買入內銀股，否則國企指數萬點關可能已不保。之不過，筆者不建議買內銀股，皆因沒有信心在極端波動下，人民幣能夠「保七」，都係集中眼光喺新能源汽車及家電股身上，且最好喺跌市時才吼位低吸，夠水位炒上落已心滿意足，其他的就一於唔做唔錯。

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