沈振盈：負面因素繼續發酵

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「專家點評」專欄表示，5月初港股仍處三萬點高位水平，市場情緒樂觀，主流評論繼續看好後市，對中美貿易談判的結果，傾向於可以達成協議。然而，世事難料，雙方結果反枱收場，亦為金融市場帶來了震盪。由於第一季的升浪，已成功地製造了市場樂觀而亢奮的情緒，導致資金盲目入市，懶理基本因素的不配合。



更有甚者，恥笑基本分析的評論為不合時宜，誤導投資者「不需要理會基本因素的不合理」。結果，全球股市急插水，亦解釋了點解在第一季的升浪當中，資金不斷流入避險市場。



而始自1月初展開的反彈浪，最終在5月6日「立夏」當日完結，恒指就在「己巳」月下跌了近三千點。此刻，大市的負面因素正不斷地發酵，相信後市仍是反覆向下尋底為主。



本周每日的股市走勢預測：



周一(辛未日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況反覆，先高後回。

周二(壬申日)：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆走軟。

周三(癸酉日)：天干屬水地支屬金，金生水之局，先低後高。

周四(甲戌日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，再度出現震盪。

周五(乙亥日)：假期。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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