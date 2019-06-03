羅尚沛：港股6月要升還看G20峰會

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，5月港股已深受教訓，以為貿易戰只是口水戰，把警號當利好，原來是「勿謂言之不預也」，全個月足足跌了3,000點，與去年6月特朗普提出要打貿戰時的跌幅一樣。



五窮已經應驗，現在10個股民10個淡，繼續講淡恐怕讀者會睇到厭，不如講講6月可能會升的因素和條件。



首先，恒指由去年24,540點升到上月30,280點，升幅5,740點，以0.618黃金比例計，恒指最大的支持會在26,732點，距離現價不遠，專業抄底人士隨時進場。



其次，貨幣和財政政策左右開弓，央行上周放水力度加大，兼財政部大幅提高保險企業所得稅稅前扣除比例。這些減稅降費行動其實是兩會時的承諾，險企之外，市場自然會預想下一個可能會收到利是的行業，不管是石油石化、內銀或資源，起碼市場會有個可跟蹤的焦點。



再者，阿里巴巴忽然重提又要來香港上市，重磅IPO自不然把權重股港交所(00833)推高。阿里巴巴重投港股這個傳聞，沒有時間表，似實又似虛，最適合用來舞高弄低之餘，上星期因為這個消息已令一眾港交所淡友暫且退避。



最後，騰訊(00700)股東南非企業Naspers決定於7月把持股分拆，於荷蘭阿姆斯特丹上市，這變相減持釋除了他們會在港股拋售的疑慮，何況阿姆斯特丹市場盤子少，容易操作，到時旗下分拆的公司如果股價上升，港股內的騰訊也收水漲船高之利。



以上樂觀看法能否成真，最大的考驗是6月28日G20峰會前，外圍會不會攪局，而央行又能不能穩住人民幣。人民幣匯率5月下跌了2.6%，是亞洲表現最差的貨幣，儘管各路人馬都對人民幣派定心丸，但市場仍認為將會破7的機會甚高。



而且最新PMI跌破50，6月6日將有4,630億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，6月19日又有2,000億元到期，規模至少是兩年來最大，央行確有必要注入流動性來支撐經濟，這將推低在岸利率，壓低人民幣匯率，到時市場必定把貿易戰和科技戰進一步演變成匯率戰。人民幣上星期在美元有減息預期之下，在周二曾一度被托高到6.8978，當時隱約感受到人民幣還有餘溫。若今個月人民幣能穩穩陣陣，則A股和港股出現技術反彈並不意外。相反，則準備再迎接另一低位。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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