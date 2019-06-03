鑫濤：特朗普狂招迭出嚇窒投資者

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五美國狂人總統特朗普突然在推特宣布，將在本月10日開始把所有墨西哥出口至美國的貨品加徵5%關稅，而稅率將逐步上調至25%，直至墨西哥解決非法移民問題。狂人如此令人感到難以理喻的舉動使到市場恐慌情緒飆升，全球高風險資產如環球股市亦因此面對沉重沽壓及低收。



狂人特朗普竟然可以如此狠心，對分屬自己的「後花園」而且更是自己重要貿易夥伴的墨西哥大加關稅，加上美、墨、加剛剛才簽訂了新的自由貿易協議不久，目前只等待國會通過。所以，對於此出人意表的消息，市場肯定全無準備，避險情緒亦因此進入高峰，對廣大投資者而言這已肯定是一件重大黑天鵝事件，所以上周五環球股市急跌亦屬正常的走勢。



特朗普如此瘋狂的行為，相信已令到不少一向有膽識的投資者也會產生恐懼感覺，而被迫向市場投降，即在可見的將來也不會再貿然積極地建立高風險資產的倉位了。特朗普突然向墨西哥加徵關稅，理論上只會令目前市場的避險情緒與日俱增，股票這種大家熟悉的高風險資產的沽壓亦只會是揮之不去，不值得看好；而避險資產如日圓及黃金，在避險情緒仍然高漲下卻會繼續受到追捧。



然而，由於特朗普的瘋狂行為已經破壞全球貿易環境的平衡，全球經濟因此必然遭殃，消費信心情緒肯定會下跌，因此已經有市場人士相信，下半年聯儲局或會有兩次減息機會以挽救市場信心。由於減息又被視為利好股市的因素，所以當目前市場避險情緒正步入高峰，股票市場正充斥看淡聲音時，大家反而要提高警覺，大戶或借助下半年可能減息兩次的利好因素進行挾淡倉活動。所以目前或會是一個人棄我取，趁低吸納股票博反彈的大好時機。至於日圓及黃金料在環球股市顯著反彈時，將會扭轉上周五的強勁走勢。



目前特朗普的難以理喻行為有變本加厲的迹象，所以更要小心他會突然變臉，表示暫時不用向墨西哥加徵關稅。不過倘若特朗普又再變臉，擔心只會令到愈來愈多投資者作出離場的決定，因為看不懂市場及感到難以管理風險和制訂合適的交易策略。結果卻會導致市場的流動性下降，市場亦會因此出現更多誇張的波幅，技術上不斷出現假突破走勢陷阱的可能性亦會大幅提高。



上周五納指期貨跌穿200天線支持(7,162點)並低收，所以本周一繼續明顯下跌的機會甚高，但若然未見再明顯下跌，200天線支持反而更見失而復得，則上周五的破位為假突破的可能性便大幅提高，屆時進取的投資者可以伺機趁低買入納指期貨，目標看升回100天缐阻力(7,261點)以上。

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