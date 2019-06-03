鄺民彬：內地數據恐只會更差

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，市場繼續憂慮中美貿易問題及環球經濟前景，資金亦由股市流入債市，導致美債的中、短、長期債息進一步回落，而10年期孳息率亦創近20個月以來的低位，令其與3個月的債息曲線倒掛情況有所加劇，反映市場避險情緒有增無減，不利股市表現。



事實上，外圍不明朗因素亦持續增加，歐洲議會選舉結束，不過反歐盟勢力抬頭，或令歐盟進入新的較不穩定時期。同時，英國脫歐黨大勝，成為英國在歐洲議會中的最大黨，令英留歐或二次公投的機會大減，同時脫歐進程或將加快，為未來投資市場帶來更大動盪。



根據國家統計局公布，於今年首4個月，全國規模以上工業企業利潤同比減少3.4%至18,129.4 億元人民幣。而單計4月份，則為5,153.9億元人民幣，同比回落3.7%，扭轉三月時的增長勢頭。由於數據仍未反映中美貿易關係再度惡化，以及華為事件升級的影響，料未來利潤進一步萎縮的情況將持續。



另一方面，汽車製造業的利潤繼續負增長，同比減少25.9%，較首季的跌25%有所加大。雖然購車稅務新策出台，同時，個別地方政府亦推出支持汽車行業措施，不過若整體銷售及庫存數據未能改善，料汽車板塊的反彈幅度有限，宜維持觀望。



大市方面，目前仍以避險情緒主導，投資者仍觀望中美元首於6月的G20峰會會面，另外，根據利率期貨顯示，美國年內減息機會率逾80%，反映市場對當地經濟前景並不樂觀。



技術上，恒指受制於10日線，而20日線亦向下逼近250日線，技術走勢較弱，而以去年10月低位及今年4月高位的調整61.8%計算，為26,733點，料將成下個主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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