陳政深：認購新股宜揀細唔揀大

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指於5月份最終未能收於27,000點之上，應了「五窮」之咒；踏入6月份，由於整體港股都已嚴重超賣，本周指數有機會出現反彈，惟由於從資金流向觀察，大市上破動能明顯不足，27,000點將成為後市較大阻力。預料6月份仍會造出比5月份低位更低的低位，再應「六絕」魔咒。假如指數在有關水平能夠企穩，配合可能出現的中美貿易戰明朗化，則「七翻身」仍有希望。現時在部署上暫宜保守，趁彈減持。



與此同時，新股市場亦相對熱鬧，是日有6隻股份同日招股，各有概念及特點：太興(06811)及嘉濤(02189)屬本地薑，當中前者由於業務知名度較高，因而備受注目，公司是次集資規模不小，以招股價上限計算逾9億元，上市市值達38億元，公司去年溢利為3.05億元，撇除一次性收益及上市費用，約為1.53億元，即市盈率約25倍，算是合理水平，但相對大家樂(00341)的24倍及大快活(00052)的16倍往績市盈率，尚有一點溢價，再參考翠華(01314)早前發出盈警，太興的認購價值僅屬一般。



相對而言，兩隻本土新股當中，筆者寧選嘉濤。公司為安老院舍營運商，旗下共8間安老護理院，除專注高端客戶的「康城松山府邸」外，其餘均有參與政府的「改善買位計劃」。參考數據，旗下院舍過去幾年的入住率均逾90%，可以預見，其收入相當穩定。更重要者，是其集資額僅1.6億元，上市市值預計6億多元，上市規模較小，自然能更易炒起，值博率更具說服力。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm