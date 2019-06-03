東方日報B1：銀行轉趨審慎　大屋苑估價乍跌　

受中美貿易戰升溫及股市急挫影響，5月物業交投轉靜，樓價雖持續向上，但後市隱憂未除，銀行取態亦未如之前進取。本報追蹤20個大型屋苑單位，有3個估價按月下滑，為近四個月來首見。反觀，買家依然無懼色，荃灣中心仍出現做價超估價近15%買賣。



沙田第一城16座高層戶，實用面積327方呎，滙豐銀行6月2日網上估價為654萬元，按月跌14萬元或2.1%。美聯翁凱傑稱，屋苑上月錄約13宗買賣，交投減少，主因業主叫價強硬，同時新盤及新居屋亦吸走部分上車盤客源。



不過，由於5月成交以兩房細戶為主，帶動平均呎價高見約1.8萬元。而踏入6月暫錄一宗買賣，該行吳嘉權指，單位為47座高層B室，實用面積284方呎，成交價568萬元，呎價2萬元。



同區沙田中心情況相若，該盤佳寧大廈低層戶，實用面積301方呎，估價上月升至565萬元新高水平，現已回落1.9%至554萬元，呎價18,405元。中原馮澤源指，該盤業主未因市況轉慢而減價，致雙方拉鋸，5月錄約兩宗個案，目前買賣放盤中叫價最低590萬元。



至於港島區部分藍籌屋苑，估價表現亦稍遜。鴨脷洲海怡半島2座高層戶，實用面積526方呎，按月微跌5萬元或0.5%，現為978萬元，呎價18,593元。中原王昭康稱，屋苑業主大多看好後市，叫價心態十分強硬，上月錄約17宗成交，入場費由約915萬元起。



香港置業梁國輝亦稱，該盤13座中層H室，向南望海景，以三房包括套房及連多用途房間隔，實用面積755方呎。上址原以1,500萬元放售，其後獲區內客洽購，議價後獲減80萬元，以約1,420萬元成交，呎價約18,808元。



事實上，3、4月市況熾熱時，該批單位中，有部分估價曾月漲8至9%，但本月有9個出現下跌、不變或升幅低於1%，佔比例高達45%。當中鰂魚涌太古城屬原地踏步個案，屋苑29座低層戶，實用面積580方呎，維持1,115萬元，呎價19,224元。美聯吳肇基透露，該盤上月交投雖相對平穩，錄得約30宗買賣，但近日部分業主見中美關係緊張，已稍提高議價空間，普遍約2%。



買家入市信心未動搖，樓價繼續乾升。荃灣中心1座低層A室，實用面積377方呎，上月以548萬元同類新高價售出，呎價約14,536元，相比現時估價478萬元，超出70萬元。美聯鍾家豪稱，屋苑5月錄約13宗買賣，平均實用呎價約14,972元，相比4月錄19宗已減慢，近日業主已增議價空間，幅度約3至5%，情況與去年相近，樓價急升後稍回調。



個別二手居屋同錄超估價個案，馬鞍山錦禧苑C座中層01室兩房戶，實用面積401方呎，於已補價自由市場以586萬元易手，呎價14,613元屬同類指標，較估價520萬元高約12.7%。美聯梁榮貴稱，該盤伙數不多，加上以用家為主，除非沽貨價足以換購其他私樓，否則不會考慮放售自住單位，所以心頭好買家不惜以理想價承接。



理工大學建築及房地產學系教授許智文稱，受貿戰影響，近期二手成交放緩，雖樓市反應會較股市慢，但若交投持續萎縮，樓價或調整。至於下半年走勢，他認為仍要視乎貿戰發展，若整體經濟回落，料樓價期內會跌約5%，或抵銷年初至今漲幅，最終全年只屬打和。

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