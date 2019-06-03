周樂樂：國策通脹預期主導A股後市

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受中國政策維穩的影響，過去一周A股走勢出現小幅上漲。上證50指數漲1.0%、滬深300指數漲1.0%、滬綜指漲1.6%、深成指漲1.66%、中小板綜指漲2.34%、創業板綜指漲3.12%。28個申萬一級行業中，26個上漲，2個下跌。其中，最強五大行業指數是農林牧漁、有色金屬、國防軍工、電子、公用事業；最弱五大行業是家用電器、銀行、鋼鐵、建築材料、商業貿易。從數據來看，市場走勢反覆，結構化行情明顯，反映通脹預期升溫。



市場消息來看，市場炒作邏輯是逐步中美貿易戰的替代邏輯，轉向中國維穩預期與通脹預期。



中美貿易戰的持續對經濟的負面影響開始浮現。中國統計局5月份中國製造業PMI降至49.4，比上個月回落0.7個百分點，差於市場預期。面對經濟下滑，市場預期中央工作會議將重提「六穩」政策，以至穩定市場對中國經濟的擔憂。全國落實為企業降成本的工作有最新消息，保險稅收優惠，託兒、養老等服務行業稅收優惠等政策出台，令市場對政府減稅減費等改革有所憧憬。



另一個重磅消息，包商銀行因嚴重信用風險被央行與銀保監會依法接管。有消息稱，對其公債權人先期保障比例不低於80%，同業機構不低於70%，其餘部分允許繼續保留債權。處理措施實際上是給市場發出堅決執行打破剛性兌付的信號。金融高層透露中國部分農商行與城商行處於技術性破產邊緣。從這些事件背後，筆者預計金融機構供給側改革開始，優勝劣汰將更加明顯。同時，金融機構將提升風控水平與收緊業務，同時，加速清理違約概率較高的資產，或將會掀起一波垃圾股下跌行情。



另外，因非洲豬瘟、限制進口美國農產品等，近期內地豬肉與蔬菜水果價格持續上漲，導致農林牧漁板塊近期持續走強。儘管商務部表示未來豬肉價格平穩，蔬菜水果因供應增加整體回落，但是市場仍擔憂中美貿易戰持續無法解決農產品供應不足問題，導致價格上漲。另外，中國已明確威脅以停止供應稀土資源作為中美貿易戰的反制措施，意味着稀土等原材料價格上漲推升企業成本。預計中國通脹預期正逐步升溫，需要謹慎。



綜合來說，中美貿易戰短期內難以停止，內地經濟面臨更多不確定性，加上內地金融機構信用出現風險，這使中國逆周期調控維穩措施啟動。但需要注意的是，維穩措施不一定完全對沖經濟下滑與金融信用風險暴露。預計後市仍是結構化行情，投資者需要控制就好倉位與挑選安全邊際價高與成長性好的優質龍頭股。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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