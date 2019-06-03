盧志威：環球股市難有好日子過

股評人盧志威在東方產經「專家點評」專欄表示，上周已傳出貿易戰有升級迹象，周日國務院發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，明確指出美國堅持在協議中寫上涉及主權問題的要求，是導致談判破裂的原因，同時中國最近建立「不可靠實體」清單制度，聯邦快遞(FedEx)則涉嫌未按名址投遞快遞而被立案調查。



之前的貿易戰，主要集中在貨品關稅，由於中國對美國的進口不多，所以能加稅的空間有限，由於談判破裂，事件開始升級，不排除個別公司也會被實施制裁，對於美股可以是增加風險，故此聯邦快遞或其他在中國有經營的公司，將會面臨估值下調。



而過去十多年，中國帶給很多美國企業新生意，無論是否主營業務，都很大機會佔收入和盈利雙位數，一旦向下重估，幅度可以很深。而美國方面又有鷹派如白宮前首席策略師班農等，正在提倡要升級至「金融戰」，亦即禁止中美跨境IPO和基金投資，如果真的發生相信牽連甚大，美股以至環球股市都難有好日子。



港股挾在中美之間，中方的措施一定會就住香港，所以不用太擔心，反而美國因應白皮書和中方反擊，有機會將行動升級，意味着6月最主要的風險，來自新的地緣政治因素。



這種情況下選股，一定要集中在防守類，第一要不受出入口關稅影響，原材料可自給自足，第二最好要少受經濟周期影響，就算下行也是必需消費品，地產收租類股自然可繼續留意，因為收租股的租客多數是大企業，就算盈利不佳，都有財力去守，一年內租金減幅有限；另一類防守力強是公用股，只要有人生活就有生意，最多是估值下調，盈利影響的幅度有限，同樣可以留意。

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