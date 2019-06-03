陳汝銘：紅星美凱龍現價收集

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，紅星美凱龍(01528)是內地領先的家居裝飾及家具商場營運商。主要通過經營和管理自營商場和委管商場，為商場的商戶、消費者和合作方提供全面服務，同時還提供互聯網家裝、互聯網零售等泛家居消費服務及物流配送等業務。



去年度業績報告顯示，集團純利約44.77億元人民幣(下同)，按年升9.8%；每股盈利1.2元，派息27分。實現營業收入142.4億元，同比增長29.9%。



5月中，公司控股股東紅星控股成功發行可換股債券，以43.59億元人民幣被阿里巴巴全額認購。如債換股後，阿里將獲得紅星美凱龍佔總股本比例約10%的A股股份。同時，阿里巴巴在港股收購紅星美凱龍3.7%的股份。集團亦與阿里巴巴(中國)網絡技術簽署《戰略合作協議》，雙方將在新零售門店建設、電商平台搭建、物流倉配和安裝服務商體系、消費金融、複合業態、支付系統、及資訊共享七個領域展開全面合作。



相信集團與阿里巴巴攜手，將阿里在新零售領域的經營理念與技術引入集團，提升經營效益，進一步推動線上線下業務融合，塑造和強化集團「家居服務專家與平台」的品牌。建議可在現價買入，目標8港元，如失守6.5港元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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