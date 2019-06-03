【名家筆陣】梁志麟：分散風險需諗地域因素

美國總統特朗普於五月五日周日突然宣布向中國進口產品加徵關稅，引發環球股市翌日急跌，當中中港股市單日下跌3至7%。最令散戶措手不及的，是上一個交易日本港多間銀行及保險股價升穿阻力，美國就業數據理想又帶動美股急升，無奈特朗普的一句說話，令原來熾熱的投資氣氛迅即冷卻。



今次突然轉向，又再次提醒散戶兩件事：一是不宜太沉迷短炒及短期波動，始終政局的變化難以捉摸，特別是特朗普上任以後。筆者絕不反對散戶參與短炒，始終短炒有助散戶感受大市氣氛，但投資者要有心理準備蝕本的風險。過分在意短期波動有機會導致「跟車太貼」，例如周一港股急跌，便慌張地止蝕平倉，未有考慮公司自身的質素。若之後中美貿易談判取得進展，帶動股市回升，屆時散戶的心情可比輸錢更難受。若散戶早前有跟隨筆者的建議，預先準備一份減持清單，將有助減少非理性操作的機會。



二是老掉牙的投資常識──分散風險。部分散戶對分散風險有錯誤的觀念，誤認為降低每隻持有的股票佔整個投資組合的比重，便可以減低整體組合的風險，但事實上分散投資並非如此隨便，散戶應從不同的角度思考，例如地區、行業、資產類別等，避免資產過分集中於同一領域以達致分散風險。例如本港投資者鍾情港股，對其他地區的股市不聞不問，但一旦美國在貿易談判中視香港為要針對重點，那麼本港九成散戶定必重創，因此筆者過去一直強調投資者應將視野擴大至海外市場，避免地域風險過分集中。



另外，投資者在檢討投資組合的行業風險時，應盡可能將各行各業細分。例如科技股可拆分成硬件及軟件股，硬件股可拆分成手機、伺服器、個人電腦相關等，軟件股可分拆成社交媒體、雲端服務、手機遊戲等。這樣細分下，假若散戶同時持有Nvidia及Facebook，亦不代表投資組合過分集中。



另一方面，即使5G發展是今年的投資熱點，筆者亦不建議散戶過分集中於單一話題。一旦5G發展遇上障礙，例如基建開支過大令政府推遲發展時間、相關零件供應不足阻礙5G建設等，均有機會導致相關股價下跌。事實上，近年所謂的話題股票多不勝數，例如共享概念、無人車概念、大麻合法化、全螢幕摺機、3D打印等，只有少數能夠真正成事。



面對這些發展潛力，散戶需要時間觀察及思考所謂的夢想能否實行。例如幾年前的3D打印，曾經被視之為現今製造業的一大挑戰者，甚至有分析憧憬將來每家每戶將有一部3D打印機，用家需要甚麼家品便可以透過3D打印輕易製造出來，最終3D打印只能打入教育界。事實上，筆者早前回母校參觀3D打印的展示，一個小小的名牌要花數個小時才能製成，效果未如理想。本港有飾物店以3D打印作招徠，但始終外觀不討好而缺乏買家。



3D打印最終未有如之前的分析帶來衝擊，究竟現在的共享經濟、無人車概念等，又會否成為另一個3D打印，將留待時間定奪。不過對於投資者而言，切勿盡信所謂行業報告及人云亦云。若對所謂發展前景感到猶豫，倒不如進一步觀察，待明朗化後再投資亦不失為過。



(作者沒有持有內文提及的個股)



梁志麟

交通銀行香港分行策略師

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