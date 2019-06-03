大健：餐廳被「叮走」只因多元化？

筆者曾經在這個專欄向大家提起過，在中環返工多年，為應付約見客人或朋友聚會，早已儲起了幾間容易訂位甚至有信心時時有位的餐廳名單以備不時之需。最近聽到一個令人感到可惜的消息，在我這個資料庫的其中一間餐廳或者再多一兩個月便要結業。



若果說起這間餐廳的名字，相信大部分在中環工作的人都認識或曾光顧這間餐廳，對筆者來說這間餐廳是隨時有位Lunch或與客人或同事Happy Hour飲兩杯的地方。



不過，相信這間今年六月剛好是二十周年的餐廳對不少人來說有不同的意義，例如這家餐廳曾舉辦不少藝術活動或音樂會，又或者每星期都有舞蹈團體的活動，又或者是非正式統計是比較多法律界人士飲兩杯碰頭的地方。無論如何，因為已有一些有心人發起保留這間餐廳的網上聯署，亦讓我有機會進一步認識餐廳的歷史，更感可惜。



據說，這間餐廳之可以要結束，並非經營不善，只是因為餐廳所在大廈的業主決定不再續租，原因是做過一些租戶的意見調查，說希望有一些東南亞食物的食肆，所以向這間餐廳開刀以騰出空間。



大健

大學畢業後當上財經記者，之後轉戰投資銀行。曾說永不創業，畢竟並非做老闆的材料，現在竟創立科技顧問公司。

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