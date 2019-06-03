朗生醫藥：副主席涉倫交所上市公司違規被罰款

朗生醫藥(00503)公布，董事會已收到公司非執行董事兼副主席李晉頤的通知，其作為一家倫敦證券交易所高級上市公司國泰國際控股的執行董事兼行政總裁，於2019年5月24日收到英國金融行為監管局(FCA)發出的決定通知，因FCA認定國泰國際違反上市原則1，披露及透明度第2條規則和高級上市原則6及上市原則2，他因作為國泰國際的行政總裁而和此違規行為有關。



FCA發現國泰國際在2015年8月21至12月29日期間未能對包括：1)國泰國際如何準備其預期的年終財務業績預測；2)國泰國際如何根據市場預期監測其預期的年終財務業績，採取合理步驟建立和維持適當的內部程式、系統和控制措施，以使其能夠遵守作為上市公司的義務。



此外，FCA又發現(1)在2015年12月6至29日期間，國泰國際未能儘快向市場披露有關其截至2015年12月31日止年度的預期業績的內幕消息；及(2)於2016年2月29至8月16日期間，FCA就上述於2015年作出之行為，向國泰國際要求提供資料，雖非故意誤導(此點FCA是認同)，但國泰國際在沒有解釋下提供了和要求不符的資料。FCA已對國泰國際罰款41.1萬英鎊(下同)及對李罰款21.43萬。



國泰國際及李對FCA的決定持保留意見，國泰國際董事會在徵詢法律顧問意見後，將決定是否向上級法院申訴。



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