【市前重點睇】圓匯升上108　油價急挫

●美匯指數跌至97.7水平，離岸人民幣(CNH)觸及6.9436，港匯高見7.8364，圓匯漲至108.25，歐元升上1.1172，英鎊高見1.2641。金價漲至1,307美元。油價急挫，布油曾瀉逾6%，下試60美元關，紐油亦跌穿53美元。道指期貨跌約200點。



●貿戰升級：美國將部分中國貨關稅截止期延至6月15日。 https://bit.ly/2HQNEY3



●美國總統特朗普中止印度的開發中國家普惠制待遇地位，對印度出口至美國的近2,000種商品取消免關稅待遇。



●特朗普稱若不就非法移民問題採取行動，墨西哥可能會失去汽車產業。



●中國宣布將嚴重損害中國企業正當權益的外國企業列入「不可靠實體清單」，相關機構已決定立案調查聯邦快遞涉嫌損害中國用戶合法權益。



●中國發表貿戰立場白皮書，批美國要求不合理。

https://bit.ly/2HRVOzF



●中國證監會主席易會滿表示，中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在，但程度可控。股市估值低、潛力大。 https://bit.ly/2KukIXV



●中國對美部分進口商品加徵關稅於6月1日正式實施。



●農業農村部副部長韓俊表示，如果美國不取消全部加徵關稅，中美農產品雙邊貿易，包括大豆貿易就不可能恢復正常。



●道指上周五(5月31日)甫開市即失守二萬五關，並以近全日最低位收市，報24,815點，跌354點或1.41%；標指收報2,752點，跌36點或1.32%；納指收報7,453點，跌114點或1.51%。 https://bit.ly/2HPGKCy



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,918點，升17點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.1246厘，挫8.87點子。



●紐約期油上周五收報每桶53.5美元，跌3.09美元或5.5%，創2月12日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶64.49美元，跌2.38美元或3.6%，創2月13日以來收市新低。



●紐約期金上周五收報每安士1,311.1美元，升18.7美元或1.5%，創自4月10日以來收市新高。



●英國富時100指數上周五收報7,161點，跌56點或0.78%；法國CAC指數收報5,207點，跌41點或0.79%；德國DAX指數收報11,726點，跌175點或1.47%。 https://bit.ly/2W5yt1j



●又破紀錄！巴菲特午餐盛惠456萬美元。



●澳洲檢討皇冠旗下賭場牌照。 https://bit.ly/2MqO0ZR



●港股前瞻：「六絶月」有機會跌穿26,000點。 https://bit.ly/2Z0yhC9



●澳門首5個月博彩收入跌1.6%。 https://bit.ly/2MpXftq



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