基石藥業創立以來提交首個新藥上市申請

基石藥業(02616)公布，已通過第三方向台灣食品藥物管理署(TFDA)，提交首款用於治療攜帶易感性異檸檬酸脫氫酶1(IDH1)突變的成人復發/難治性急性髓系白血病(AML)新藥，TIBSOVO® (ivosidenib)的上市申請。這也是公司自2015年創立以來第一個新藥上市申請。



TIBSOVO®是同類首創的強效、高選擇性口服突變型IDH1酶抑制劑，該藥品已於2019年4月24日獲得TFDA新藥申請優先審查資格認定。



上述藥品由基石藥業的合作夥伴Agios Pharmaceuticals, Inc.開發，已於2018年自美國食藥監局(FDA)獲得首個上市批准，用於治療攜帶易感性IDH1基因突變的復發/難治性AML成人患者。2018年6月，雙方宣布就TIBSOVO®在中國、香港、澳門及台灣(大中華區)的開發與商業化達成獨家合作與授權協議。



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