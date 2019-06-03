【股民熱話】港股進入「六絕月」　自保靠三招…

今年「五窮月」港股高低位超過3,200點，冇沽貨逃生，成個跌浪食到「正」的話，真係幾傷。好不容易捱過「五窮月」，身處「六絕月」的股民，須如何部署，應對股海挑戰？



抗跌第一招：重整組合，集中目標。由於市況動盪，若然投資組合太多持股，建議重整組合，沽出弱勢兼流動性低的股份，集中火力在幾隻心水股。一來容易監控組合表現，二來集中力量主攻目標，別說博翻身，追回部分失地的機會率亦較高。



抗跌第二招：減持「風眼股」，轉持避險股。由於當前困擾股市的最大不明朗因素，是中美貿易戰。呢次中美爭端，不知要持續多久，無論是國家、企業、居民，抑或投資者，都要做好長期抗逆的心理準備。若然仍有資金留在魚缸，建議清理直接受貿易戰打擊的「風眼股」，如出口股、航運股、手機設備股等，轉持收益相對穩健，且受外圍因素影響較低的股份，如本地公用股，以守代攻。



抗跌第三招：「六絕月」之始，建議先增持現金，待中旬或月底，再看情況是否有機會撈貨博反彈。畢竟魚缸唔會一跌到底，長期跌浪期間都會有反彈之時。如今最好係適量持有現金，等候「六絕月」的低位出現，屆時才有實力出擊博反彈。



東方產經專欄作者司慕渢

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