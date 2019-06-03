亞洲股市：日股曾挫近300點　創近5個月低位

美股三大指數上日全線跌逾1%；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段最多下挫295點或1.4%，重返今年1月時水平。而受市場避險情緒帶動，日圓續漲至今年初高位，兌美元曾高見108.17。



板塊方面，能源股挫3.7%，通訊服務股跌2%，金融股跌1.5%。個股中，三井造船、安川電機、出光興產及日本製鋼所跌逾2%至4%。



軟銀跌近3%。報稱其最新1,000億美元的基金融資面臨困難。



東芝升1%。公司將退出其在德克薩斯州Freeport液化天然氣項目的天然氣加工權。



南韓首爾綜合指數則升8點或0.4%，報2,050點。SH Energy & Chemical抽升5%，韓國電力漲3%，三星電子升2%。



澳洲悉尼普通股指數跌42點或0.6%，報6,449點。板塊方面，能源股跌1.6%，通訊服務股跌0.9%，金融股跌0.7%。個股中，Alliance礦業資源挫5%，艾維塔醫療及Horizon Oil均跌逾4%。



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