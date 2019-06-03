【即市分析】發掘跌市奇葩　物業管理股中尋寶

東方產經專欄作者帥哥：近期港股無乜起色，不過有兩個板塊表現較突出，就係基建鐵路股同埋物業管理股，今日主力同大家睇睇物管股。



講真，從基本面睇，在中美貿易戰影響下，內地樓市未來撐唔撐得住就未知，相反物管企業受外圍因素影響較內房更微，加上又冇內房負債高的負面因素，另外又係輕資產板塊，條數較易計，買落都相對安心。事實上，隨着內地民眾對住屋環境及生活水平提升，令物管行業大有需求，加上收入基礎穩定，故資金早前亦一度流入熱炒過一輪。



策略上，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)及雅生活服務(03319)去年全年分別多賺1.3倍、31%及1.8倍，其中前者股價上周五更創新高見16.24元，未來有機更上一層樓，值得望多兩眼。



至於後兩者股價走勢近幾日皆呈見底回升迹象，股價均重上多條短線平均線之上，既然走勢初現曙光，同樣可順勢跟進。

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