A股快報：兩市穩升　物流股受捧

內地股市普遍上升，滬綜指高開3點或0.11%，報2,901點；深成指高開30點或0.34%，至8,953點；創業板指數則高開5點或0.39%，報1,489點。



板塊方面，次新股領升1.7%，船舶製造及及飛機製造股齊升逾1%，金融及水泥股均升0.4%；而煤炭股跌0.4%，石油股跌1%。



物流股有炒作，中國外運、中創物流、嘉誠國際升停板，順豐控股漲7%，圓通速遞高開逾6%。國家有關部門決定立案調查美國聯邦快遞涉嫌損害內地用戶合法權益問題。



馬鋼股份高開逾8%。中國寶武鋼鐵集團將獲得馬鋼集團51%股權。



東風科技高開5.5%。公司擬吸收合併東風汽車零組件，標的交易對價47.4億元人民幣(下同)。



申能股份高開2%。其控股的上海石油天然氣在東海平湖油氣田發現油氣。



華夏銀行平開，報7.5元。中國銀保監會批准其發行不逾400億元無固定期限資本債券。



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