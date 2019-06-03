【即市分析】傳統經濟股吸引力浮現

東方產經專欄作者桃桃：中美貿易糾紛仍未有解決迹象，市場憂慮兩國將由貿易戰演變成科技戰，新經濟股近期成為市場拋售對象，就連「股王」騰訊(00700)上月亦累跌近16%或62元。市況飄忽不定，惟部分受惠穩經濟國策支持的傳統經濟股，如鐵路基建股及水泥股似乎正整裝待發重拾動力。



中國中鐵(00390)及中國交通建設(01800)上周觸底回升，而中國鐵建(01186)及中國中車(01766)亦由有勢由低位反彈。至於部分水泥股鑊氣更勁，亞洲水泥(00743)上周連續4日以大陽燭破頂，一度創出10.72元的52周新高；西部水泥(02233)、海螺水泥(00914)及中國建材(03323)亦有起動迹象。



事實上，內地製造業數據持續放緩，5月官方製造業PMI為49.4，按月跌0.7個百分點，差過市場預期的49.9，反映中美貿易戰對實體經濟的影響正逐步浮現，資金出路唔多，都係押注中央出手救市穩經濟，國策板塊值得重新留意。另一方面，內地科企面對貿戰衝擊，市場普遍對新經濟股敬而遠之，資金有機會因此流向傳統經濟股。



基建鐵路股及水泥股受外圍因素影響不大，盈利增長相對穩定，尤其是水泥股首季業績普遍錄得可觀增長，且估值仍處偏低水平，相信仍會吸引資金進駐，短線不妨回歸基本步，吼位小注收集相關股份。

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