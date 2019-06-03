中國5月財新製造業PMI持平　廠商樂觀度創新低

中國5月財新製造業採購經理指數(PMI)錄得50.2，與4月持平，預期報50。指數連續3個月處於擴張區間，顯示中國製造業保持溫和擴張態勢。



5月製造業產出在經歷4月小幅增長後，趨於平穩，僅略高於盛衰分界線。新出口訂單則顯著回升至年內高位，受此拉動，新訂單總量加速擴張，增速略超4月。據受訪廠商反映，新產品發布、外需回暖，帶動新訂單增長。



新訂單總量加速上升、產出基本平穩，導致積壓工作量繼續增加，不過由於廠商仍保持審慎，5月製造業用工繼續處於收縮區間，用工規模小幅下降。



新訂單增速上升，促使製造商採購活動5個月以來首次升至擴張區間，但增速尚屬小幅。採購庫存連續兩個月保持基本持平。不過，為交付新訂單，廠商增加動用現有庫存，導致成品庫存進一步下降。



此外，製造業平均投入成本僅有輕微漲幅，較去年同期明顯放緩。製造業產品出廠價格與上月持平，許多廠商表示，市場競爭壓力較大。



廠商樂觀度則大幅回落至2012年4月有數據以來最低，廠商普遍擔心中美貿易戰升級，同時對全球需求預測也相對偏低。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，5月中國製造業內外需求良好，價格水平穩定，但企業家信心回落，企業庫存仍處於低位。中美衝突對中國經濟的影響率先體現在信心上，中國最好的應對之策，應是通過有力的改革、適時的調控，來穩定和提振企業、居民和資本市場的信心。



中國統計局公布的5月製造業PMI錄得49.4，回落0.7個百分點，重返收縮區間。與財新製造業PMI數據並不一致。



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