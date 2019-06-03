美國除對墨西哥加徵關稅外　傳呢個國家差啲都中招！

美國總統特朗普上周突然宣布將對所有墨西哥進口商品加徵5%關稅，引發環球金融市場動盪，但原來當初特朗普計劃加徵關稅的國家，還有一個！



外媒引述消息報道，特朗普政府上周曾考慮對來自澳洲進口的商品徵收關稅，惟由於美國國防部和國務院的強烈反對下，最終擱置相關決定。



特朗普回應有關傳聞時則表示，美國與澳洲的關係密切，兩國有非常特殊的關係，但他並未有直接提及關稅問題。



事實上，特朗普政府去年曾表示，低價進口商品對美國國內工業基礎乃至國家安全構成威脅，因此決定對多國進口鋼材徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅。不過，澳洲卻是少數幾個具有金屬關稅豁免權的國家之一。



根據數據顯示，從2017至2018年，美國進口澳洲鋁的數量按年增長45%，今年首3個月的按年增幅更達350%。



澳洲對美國的鋁出口量激增，惹來特朗普一些貿易顧問的不滿，如貿易代表萊蒂澤和白宮貿易顧問納瓦羅等，皆支持對澳洲徵收關稅。但其他與澳洲關係密切的政府高級官員則認為，加徵關稅將疏遠一個重要盟友，並可能給美國帶來重大損失。



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