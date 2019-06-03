【即市分析】五大散戶至愛藍籌股最新攻略

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，細價股當然冇乜運行，反而藍籌股勝在成交具流通性，要賣要走都有路行，今日就同大家睇睇散戶至愛五大藍籌的最新攻略！



先睇股王騰訊控股(00700)，今年首季業績喜中有憂，資金一邊憂慮美國加強對內地科企的打壓，一邊面對MSCI權重遭攤薄而備受沽壓，故見股價自5月起反覆向下。惟最新推出的「吃雞」遊戲吸金力強，加上近幾日股價開始在310至320元水平喘穩，考慮到現價往績市盈率已回落至34倍的相對吸引水平，後市可候低在310元水平吸納，中線值博率不俗。



再睇睇兩隻國際金融股友邦保險(01299)及滙豐控股(00005)，受累中美貿戰及美國年內隨時減息因素影響，兩者未來盈利前景不甚明朗，尤其對滙控淨利息收入業務具較大負面影響。若從收息作考慮，兩者股息率分別約1.5%及6.1%，後者明顯較吸引。若從股價走勢睇，友邦對大市氣氛敏感度較高，若博港股短期反彈，勝算似乎較滙控高；反之，若投資者以中線收息作目的，則宜選擇滙控並以平均成本法分注收集買貨，以進一步降低股市短線波動所帶來的風險。



此外，房託基金在今轉中美貿易戰中發揮明顯的避險角色作用，其中領展房產基金(00823)業務穩健，除靠以往翻新舊商場提升租值外，近年亦開始以打包形式出售商場，同時積極進軍內地市場，以提升資產回報。再考慮埋美國加息周期快將完結等因素，集團的穩定息率兼有增長故事因素一直支持股價強勢，近年更成為散戶至愛。策略上，短期內股價若能在成交配合下上破紅底價，話唔定會再展新升浪，值得放在觀察名單，留意短線調整在88至90元的承接，謀定後動。



最後，睇埋隻「本地薑」港鐵公司(00066)，雖然受沙中線等管理失誤事件影響，但股價都仲撐得住，5月中跌到落45元水平就即彈，反映在外圍動盪下，公用類股盈利基礎穩定，受外圍影響輕微的企業，仍然為避難資金之選擇。未來股價若落到45至46元，值得留意吸納機會。



個股/上周五股價/市盈率/股息率/52周高/52周低位

騰訊控股(00700)/326元/34倍/0.3厘/431.6元/251.4元

友邦保險(01299)/73.65元/35倍/1.5厘/83.89元/58.12元

滙豐控股(00005)/64.05元/12倍/6.2厘/77.45元/60.35元

領展房產基金(00823)/93.8元/4倍/2.6厘/98.35元/68.85元

港鐵公司(00066)/47.95元/18倍/2.5厘/49.50元/37.50元

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