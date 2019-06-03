遊日注意！黃展威稱圓匯短期難升穿107

日圓匯價升至1月初高位，打算短期內到日本旅遊的港人要注意。FSM(香港)總經理黃展威稱，利差交易多牽涉日圓買賣，所以當市況轉勢時，一般有較多資金停泊日圓，令日圓炒上。但他說，日圓兌美元短期難升穿107水平，因日本經濟基本面一般。



至於同是避險貨幣的美元，他說，雖然美國聯儲局加息預期減弱，甚至傳年內會減息，令美元一度受壓，但目前美元並不弱，且美股也算硬淨，所以不見美元資產有大跌風險。另外，因歐洲議會分裂及英國脫歐陰霾，預計歐元及英鎊會持續偏弱，變相支持美匯向上。



他認為美股短線走勢會較港股強，因港股盈利受人民幣貶值而下調，港股或受壓。他看好5G、人工智能、雲端及半導體等美股板塊，指它們是大趨勢增長行業。



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