包商銀行被接管後首發10億人幣同業存單

據中國貨幣網，包商銀行計劃於周一(3日)在中國銀行間市場發行10億元人民幣同業存單，為該銀行被接管後首次發行同業存單。



本次發行的存單將於12月4日到期，參考利率為3.25厘。



中金公司發布報告，指繼包商銀行被接管後，錦州銀行(00416)遭安永辭任核數師，內銀短期股價料受影響，尤其是中小型銀行，因有潛在縮表的風險；另銀行同業市場已出現小型銀行存單發行量下降，要留意未來的監管動態與市場利率走向。



該行認為，事件對銀行業的靜態經營衝擊有限，但後續會有潛在的連鎖反應，持有相關銀行同業存單資產的非銀機構，或面臨投資資產減值和產品贖回風險。若事件引起金融業各子行業的連鎖反應，短期恐影響流動性，亦有機會影響金融對實體經濟的支持，使相關金融業務面臨信用風險。



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