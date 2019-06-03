【瑞銀推介】趁騰訊反彈做淡　可吼PUT輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：恒指上周五(5月31日)失守27,000點關口。反觀同期騰訊控股的表現早前跌勢已急，上周初更曾失守320港元水平，其後雖然很快失而復得，但反彈後高見331.6元後便遇壓，即巿亦未能企穩330元，這個位置亦是200天線附近，投資者可參考會不會是技術阻力。



雖然騰訊已累積不少跌幅，但後巿仍有隱憂，除大巿氣氛不穩外，還要另外兩個因素。其大股東南非NASPERS分拆旗下科技股上巿，被巿場解讀為變相減持騰訊；另一個隱憂是同業阿里巴巴被主要股東ALTABA基金因要清盤而沽售，令阿里股價在美國承壓拖低估值。



投資者如看淡該股短線表現，並趁反彈做淡的話，可留意PUT輪(21630)，行使價280.88元，2019年9月到期，有效槓桿約8.6倍。



騰訊業績中的廣告業務等令市場失望，股價業績後受沽壓，跌近兩成之多，早在該股開始跌勢時，已有資金流入其購證，由5月14至30日，已連續12日有資金流入其購證，累計共3.7億元。



之前較熱門的認購證有機會已變得太價外或太多街貨，如投資者看好騰訊，可留意認購證(19131)，行使價355.2元，2019年8月到期，有效槓桿約11倍。



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