史上最大宗！黑石187億美元購普洛斯美國物流倉庫

外電報道，全球最大私募股權公司黑石集團(Blackstone)以187億美元，向物流巨頭普洛斯(GLP)收購其位於美國的工業物流倉庫。將為全球有史以來最大宗的私人房地產交易。



交易完成後，黑石將躋身美國最大的倉儲物流業主之一。



上述交易涉及1.79億方呎的物流資產，涉及1,300座物流物業，亞馬遜是普洛斯美國倉庫的最大租客。是次收購價187億美元，其中80億美元用於處理債務。黑石旗下的Blackstone Real Estate的BREP策略將以134億美元，收購1.15億方呎；其非上市房地產投資信託基金Blackstone Real Estate Income Trust(BREIT)將以5.3億美元，收購6,400萬方呎。



普洛斯原本計劃4月份將美國業務上市，但消息傳出後引發買家的收購興趣，公司隨後順水推舟將其出售。



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