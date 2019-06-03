小米急挫近7%　跌穿9元創新低

小米集團(01810)跌穿9港元，創上市新低！該股輕微高開至9.59港元後反覆尋底，最低報8.92元，跌6.89%，暫時成交7.7億元。



小米為香港首隻上市的同股不同權股份，去年7月初掛牌，曾炒上22.2元高位，較招股價17元高30%。該股隨後反覆尋底，以今早低位計，已較招股價潛水47%，另較高位蒸發近6成。



據港交所權益披露資料顯示，小米董事長雷軍於上周一(5月27日)獲發7,909.8萬股小米B股。據申報的補充資料顯示，該批股份由雷軍任有限合夥人(LP)的順為資本轉贈。完成後雷軍持有小米23.67億股B股，佔比為13.67%。



據了解，是之轉贈可視為雷軍將其LP權益兌換為小米公司股票，而是次分配屬順為向其有限合夥配股，因此交易不涉及代價。



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