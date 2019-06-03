【即市分析】中移觸底回升　吼位開好倉

東方產經專欄作家HS哥：港股今早(3日)先升後回落，被市場視為「藍燈籠」的中國移動(00941)又再發力，其股價近日跌至68元水平見明顯支持，即市更逆市彈高逾2%，重返70元關口。



集團首季少賺8.3%至237億元人民幣，盈利表現差過市場預期，而上月4G客戶亦出現負增長，早前更被美國禁止在當地提供電訊服務，相關消息拖累股價持續向下。



不過，中資電訊股收入主要來自內地，海外業務不多，受中美貿戰直接的影響較小。而華為遭禁止從美國公司購入零部件和零件，預期制裁或會令中國未來5G發展及投資期延遲，但亦意味着可以在技術更成熟時發展，市場憧憬可明顯降低中資電訊股5G建設成本，有利提升回報率。



該股自3月底以來反覆下跌，惟跌至去年7月低位約67至68元水平見明顯支持，若認為其股價短線可望見底回升，不妨吼位開好倉，中移摩通購(18143)，行使價75.57元，實際槓桿11倍，今年11月到期。

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