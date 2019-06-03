禹洲地產：有信心完成今年670億人幣銷售目標

禹洲地產(01628)主席林龍安指，今年670億元人民幣銷售目標一定可完成，透露半年業績會上將作出調升，又指對未來達到千億銷售額充滿信心。



該公司至今已布局內地超過30個城市，逾2,000萬平方米土儲中8成分布於一、二線城市。他稱，年初行業較看淡土地交投時，便已根據自身財務狀況以低價取得多幅地皮，近月則減少投地，未來會繼續與同業合作併購。



問及中美貿易戰及內地樓市前景，他認為縱然貿易戰對每個產業或有影響，但以中國目前經濟總量有能力支撐，房地產市場的定位則早已訂立，相信未來將穩健有序發展。



對於女兒林禹芳去年10月被委任為執行董事，林龍安指出過去一年管理層趨向年輕化，愈來愈多「80後」加入，有利提高效率及執行能力。被問到集團的中環中心物業，他指出將一半自用一半出租，未有考慮放售，但會持續關注香港市場。



近日有內媒指，監管當局對年內拿地進取的部分房企收緊境內公開債券及ABS融資產品等審批，禹洲也被點名。財務總監兼公司秘書黃展鴻指，並無接到任何相關部門通知，早前發行的公開債券及ABS頗受市場歡迎，亦不認為公司投地進取。

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