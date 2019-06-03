【午市重點睇】美匯略回至97.5　金價高見1312美元

●美國30年期國債孳息率低見2.5635厘，跌穿2.6厘，並為2016年美國總統大選以來最低水平，10年期國債息率續徘徊近2年低位，報2.1211厘。美匯指數稍回至97.5；圓匯企108.1；歐元兌美元報1.118；英鎊報1.265。港匯最新處7.8398。在岸、離岸人民幣在6.90及6.92水平。金價曾衝上1,312美元，布油重上61美元，最新報61.21美元，紐油報53.04美元。道指期貨續跌逾百點。



●港股反覆偏軟，恒生指數半日跌93點或0.35%，報26,807點，騰訊、中移力頂。https://bit.ly/2IcUBlt

-小米急挫近7%，跌穿9元創新低。

-意達利曾飆逾6倍，變毫子股。

-濠賭股遭拋售，金沙急挫逾6%。

-中國奧園5月合同銷售金額按年增長33%。

-新股海通恆信掛牌，跌穿招股價。



●【即市分析】

-中移觸底回升，吼位開好倉。https://bit.ly/312FbbX

-五大散戶至愛藍籌股最新攻略。https://bit.ly/2MpPFyI

-傳統經濟股吸引力浮現。https://bit.ly/2Wk7TpT

-發掘跌市奇葩，物業管理股中尋寶。https://bit.ly/2HPOhRG



●A股快報：滬深3大指數半日收市跌幅均不足1%。https://bit.ly/2XvhO8A



●亞洲股市：日股曾挫近300點，創近5個月低位。https://bit.ly/2Xml2eN



●中國5月財新製造業PMI持平，廠商樂觀度創新低。https://bit.ly/3166Rwv



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至1.34厘；與樓按相關的1個月期升穿2厘，至2.03厘。



●人民幣中間價上調96點子，報6.8896，結束4連跌。



●人行進行800億元人民幣7天期逆回購操作，另有800億元人民幣逆回購到期。



●遊日注意！圓匯升至年初高位，兌港元見7.24。https://bit.ly/2WkpMoR

-盧楚仁料圓匯仲有得升，睇呢個位...https://bit.ly/2XkObH6



●貿戰升級：大摩指戰況若再升級，全球經濟恐衰退。https://bit.ly/2WHLCSp



●美國除對墨西哥加徵關稅外，傳呢個國家差啲都中招！https://bit.ly/2HV3wsV



●包商銀行被接管後首發10億元人民幣同業存單。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】港股進入「六絕月」 自保靠三招…

https://bit.ly/2EPoXcR



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm