領展全年可分派收入升5%　末期每單位派1.4055元

領展房產基金(00823)公布截至2019年3月底止全年業績，全年可分派收入按年增5.37%至57.23億港元，每基金單位末期分派1.4055元。連同中期分派1.3062元，全年分派增加8.56%，至2.7117元。



公司指出，未來管理層有意將之前出售物業產生的資本，繼續返還給各基金單位持有人。在市場條件和法規允許下屬意回購約6,000萬個基金單位。



領展上年度收益增長0.1%，至100.37億元．物業收入淨額增0.3%至76.89億元。公司指出，貿易戰帶來的不確定性，令香港零售市場前景蒙上陰霾，尤其是奢侈品行業，但公司的物業組合表現保持相對穩定。按相同基準計算，總收益增長7.2%，其中零售及停車場分別增7.1%及9.4%。截至今年3月底止年度，每個泊車位每月收入按年增9.1%至2,719元。



於2019年3月31日物業組合的租用率維持於97.1%水平，而整體物業組合的續租租金調整率維持於22.5%。平均每月租金由2018年3月31日之每平方呎62.4元升至2019年同期的68元。



內地業務方面，收益總額10.26億元，而物業收入淨額8.07億元，各按年增16.1%及18%。撇除所有於分析年度內收購的物業後，按相同基準計，收益及物業收入淨額分別按年增7.6%及9.4%。零售資產之租賃近全數租出，租用率98.5%，零售續租租金調整率則為30.2%。



業績中提到，未來數年集團業務將面臨重重難關，經營成本(尤其是香港)不斷上漲將是一關鍵問題，公用事業收費及環境相關徵費續增亦令問題惡化；加上法定最低工資不斷上調，預料未來數年勞工成本將上升。香港的土地供應將繼續受到嚴格控制及管理，所引致的後果最終會影響消費意欲。



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