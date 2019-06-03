二手成交：海逸豪園高層戶減80萬沽貨

利嘉閣地產首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園新近錄2座高層C室成交，單位實用面積約529方呎，採兩房戶間隔，座向東南，外望海景。



原開價1,100萬港元放售，經議價後減價80.2萬或約7.3%，最終獲買家以1,019.8萬元承接，折合實用面積呎價約19,278元，建築面積呎價折合約14,888元。買家為外籍用家。



據了解，原業主約於2008年1月份，以約478萬元購入上述單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約541.8萬元，升值約1.1倍。



海逸豪園上月錄得16宗二手成交，平均實用面積呎價約18,800元，平均建築面積呎價約14,800元。屋苑現時約有365個放盤提供，單位入場價由830萬元起。



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