樓價UPDATES：天巒持貨9年帳蝕30萬元

二手樓市觀望氣氛愈趨濃厚，個別業主蝕讓出貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河鯉景灣觀海閣中層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，以月租約2.3萬港元租出，實用呎租約為42.9元。



●西半山匯豪閣中層C室，實用面積約660方呎，兩房間隔，原業主叫價1,650萬元，及後減價100萬元以1,550萬元連租約沽出，實用呎價約23,485元。單位5年間升值約32%。



●鴨脷洲海怡半島25座低層A室，兩房間隔，實用面積約513方呎，原以2.3萬元放租，其後減價2,000元以約每月2.1萬元租出，實用呎租約40.9元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園2座高層C室，實用面積約529方呎，兩房戶間隔，開價1,100萬元，減價80.2萬元獲買家以1,019.8萬元承接，實用呎價約19,278元。原業主持貨11年轉手，帳面獲利約541.8萬元。



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新界區

●上水天巒加倫大道單號屋，實用面積2,010方呎，開價約3,380萬元，議價後減價380萬元，以3,000萬元沽出，實用呎價14,925元。據了解，原業主持貨約9年轉手，帳面蝕讓約30萬元。



●上水中心2座中層C室單位，實用面積約為330方呎，兩房間隔，減價約10萬元以515萬元成交，實用呎價約15,606元。原業主持貨四年沽出，升值約25.8%。



●粉嶺名都2座中層D室，實用面積454方呎，兩房間隔，獲3名內地學生以先付1年租金形式承租，每月租金1.5萬元，實用呎租33元。



●屯門聚康山莊5座低層A室，實用面積428方呎，兩房間隔，零議價以每月1.4萬元租出，實用呎租32.7元。租客為兩名內地生。



●大圍名城3期盛世3座高層北翼D室，實用面積757方呎，三房連主人套房間隔，議價後以1,495萬元易手，實用呎價19,749元。原業主持貨7年次沽出，帳面獲利642萬元，升值約75.3%。



●荃灣朗逸峯10座高層A室，實用面積1,007方呎，三房連主人套房間隔，今年3月放盤，叫價1,800萬元，累減350萬元，剛以1,450萬元沽出，實用呎價14,399元。原業主持貨近14年沽貨，帳面獲利790萬元。



●青衣海欣花園1座高層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，開價760萬元，放盤5小時，減價5萬元至755萬元成交，實用呎價15,010元。原業主持貨近8年沽出，帳面升值420萬元。



●東涌映灣園11座中層E室，實用面積544方呎，兩房間隔，以每月1.55萬元租出，實用呎租28.5元。



●元朗唐人新村逸翠軒1座地下一個三房套房單位，單位實用面積577平方呎，花園面積1,722方呎，連一個車位以900萬元易手，實用呎價約15,598元。單位16年間升值約2.4倍。



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