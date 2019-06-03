【瑞通推介】中移逆市反彈　留意相關輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中國對美國600億美元商品加徵關稅正式生效，另美國將部分中國貨提高關稅的截止期延至6月15日。美股上周五(5月31日)急挫，道指以近全日低位收市，報24,815點，跌354點或1.41%，全周計累跌3%，連跌6周。



恒指上周五曾創26,850點的逾4個月新低，收報26,901點，跌213點或0.79%，5月累挫9.4%。周一(7月3日)早段好淡爭持，暫未能收復27,000點關，其14日RSI現已跌至20的極超賣水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,200萬元，反映投資者繼續博反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,850點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



中國移動上周五以全日最低位68.45元收市，跌幅2.28%，創逾9個月新低。集團早前被美國禁止在當地提供電訊服務，加上內地「降費提速」政策拖累業務表現，或是近期股價顯著走弱的原因。然而，近期有券商預料中國減慢5G發展步伐，有助降低中資電訊股5G建設成本。中移周一早段反覆靠穩，重上70元，後市觀望技術性反彈的機會，中線較重大支持位為52周低位約64.6元。上周五有逾110萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾740萬元，淡倉5日累計則淨流出近230萬元。



新鴻基地產上周五急瀉4.32%報124.1元，回至今年年初水平，連跌4個交易日累挫8.28%，14日RSI跌至超賣水平。儘管中原樓市指數破頂，不過港元拆息連升多日，港匯多次觸及弱方兌換保證，投資者憂慮香港或要追加息，拖累地產股表現。該股周一早段再跌近1%，跌穿123元，反彈阻力先看上周五盤中高位129元。上周五分別有40萬和535萬元淨流入其好倉和淡倉。



保險業監管局公布，今年首季香港保險業毛保費總額按年升12.3%，期內內地訪客新造保單保費按年上升7.9%至128億元。友邦保險上周五以接近全日低位73.65元收市，3個交易日累跌近半成。股份周一早段略為反彈，但暫未能企穩74元。上周五分別有超過230萬和970萬元淨流入其好倉和淡倉。



近期出現超賣的騰訊控股，上周五逆市靠穩，但330元關得而復失，或反映上方獲利盤不少。股份周一早段繼續向好，重越約329.5元的10天線。上周五有逾2,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日錄逾1,800萬元淨流入，反映不少資金趁反彈沽出好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

新地輕微價外、短期購證(19516)，行使價130.8元，2019年7月到期，實際槓桿15倍。貼價、短期沽證(26139)，行使價118.8元，2019年8月到期，實際槓桿10.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿8.1倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.7倍。



中移輕微價外、中年期購證(18812)，行使價74.8元，2020年1月到期，實際槓桿9.9倍。輕微價外、中年期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿6.8倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿7.8倍。輕微價外、短期沽證(27224)，行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿13倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(65081)，收回價26,310點，槓桿比率40.7倍。N類熊證(65014)，收回價27,580點，槓桿比率26.6倍。



新地牛證(68067)，收回價113.2元，槓桿比率8.9倍。熊證(68069)，收回價151.9元，槓桿比率3.6倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率18.1倍。熊證(65016)，收回價339.8元，槓桿比率23.2倍。



中移牛證(58841)，收回價65.6元，槓桿比率10.9倍。熊證(58839)，收回價78.9元，槓桿比率6.1倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率17.4倍。熊證(59260)，收回價79.6元，槓桿比率9.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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