法國外貿銀行：料今年內地債務違約金額增加

法國外貿銀行報告指出，去年內地政府對影子銀行的壓制及銀行信貸的放緩，削弱內地整體的金融流動性，令地方政府債務狀況惡化，尤其是官方資產負債表方面，但利息負擔卻有下降。



去年內地省級政府面臨經濟衰退及債務危機，不過受惠寬鬆貨幣政策，其融資成本得以降低。至於表外債務方面，地方政府融資平台相關債務仍繼續堆積，而地方國企的債務則有所收縮。



今年內地在岸債券發行呈現高速增長，第一季在岸債券發行額按年大增50%，主要受公共部門及銀行推動。在岸債券總收益率則微跌13點子，至4.37%，其中民企的跌幅最明顯，或與政策引導信貸流向民企有關。此外，由於政府鼓勵長期融資及永續債發行，在岸債券的平均期限有所延長。



儘管內地債券被納入全球指數，惟外資於境內債券市場的份額卻沒有上揚，第一季熊貓債券發行按年減少36%。債券通參與機構則持續增加，但交易額呈不穩定趨勢。



至於第一季離岸債券的發行金額亦按年縮減12%，與在岸債券發行量大增五成形成鮮明對比。年初至今，內地企業離岸債券首次違約額已達14億美元，佔比已達去年違約額的49%。



儘管違約金額上揚，於美國加息預期降溫及內地企業風險情緒改善下，首季內地企業的離岸美元債息下降96個點子，至5.05%，於在岸債券利率保持平穩下，首季離岸及在岸債券息差按季收窄81點子，至70點子。



展望未來，亞太區經濟學家吳卓殷相信，於內地經濟下行壓力上升及中美貿戰拖累下，內地今年全年的違約金額或會上揚，未來離岸債息有機會上升。在岸方面，由於內地未來通脹壓力或會增加，中國人民銀行將繼續嘗試保持整體流動性充足及平衡，有助在岸債券利率保持穩定。



不過，由於內地發生信貸違約的機會率仍高，屆時利率將於短期內推升，例如包商銀行事件，但該行相信政策干預將使利率回落至目前水平。

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