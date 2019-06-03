羅旭瑞：羅老太輸官司唔開心　未計劃回家

鷹君集團(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)告滙豐國際信託一案，於上月尾羅老太被判敗訴。其二子羅旭瑞周一(3日)在旗下上市公司股東大會後見記者，他直言，「羅老太對判決梗係有啲失望」，因為她打官司，是認為「自己做得啱，為家族各方面付出好多」。



他又稱，母親頭腦清晰，律師團隊正研究案情，下一步會向羅老太匯報，而是否上訴？「由羅老太決定點做」。



他指，是次律師費為一個相當的數目，但不方便透露具體金額。現在法律程序未完，他個人當然希望可以和氣解決，但謂事件「好不幸」，律師團隊「現在仍在進行緊好多嘢」。



至於反對羅老太打官司的羅家四子羅康瑞早前曾表示，不希望母親上訴並盡快回家。羅旭瑞表示，各人有各人立場，「羅老太要睇佢自己認為有咩應該做」。並稱，母親沒有考慮回家，現時住酒店很開心。



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