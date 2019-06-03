【即市分析】防守性股份吸引力不減

東方產經專欄作者帥哥：踏入「六絕月」，港股繼續跌跌不休，資金流入業務相對穩陣的防守性股份。粵海投資(00270)即市創出15.98元的52周新高，現仍升3.5%報15.96元；而維他奶國際(00345)亦一度創出42.7元的新高。



粵投主要在大灣區從事水資源、物業以及發電等投資的，盈利增長穩定，首季多賺10.8%至11.96億元，按年增加10.8%。至於維他奶具一定品牌知名度，近年更成功打入內地市場，截至去年9月底止中期多賺30%，其中內地業務經營溢利增長逾四成，成為表現最好的市場。早前更獲納入MSCI香港指數成份股，帶動股價節節上升。



事實上，在中美貿易戰升級下，中港經濟均面對下行風險，但主打民生需求的水、電、煤及食物行業受影響相對有限，難怪吸引資金進駐。



走勢上，粵投今年以來主要在14.2元至15.8元高位整固，今早以一支大陽燭破頂，短線若能守穩15.8元樓上，後市有望更上一層樓，目標可上移至18元，15元支持未宜有失。維他奶破頂後回軟，短線或在40至43元之間高位整固，可待股價喘穩吼位分段收集，40元為主要支持所在。

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